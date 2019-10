Giulia De Lellis svela una bugia detta in TV ed una scritta nel suo libro

Giulia De Lellis, intervistata da La Stampa per la promozione del suo libro, ha fatto un clamoroso dietrofront su una delle frasi cult fatte al Grande Fratello Vip: “non ho mai letto un libro in vita mia”.

Giulia, che fino ad oggi aveva confermato quanto detto in quella occasione, ora ha negato tutto parlando di una “battuta”:

«Era una battuta, la feci tre anni fa al Grande Fratello vip e non è vera, certo ora leggo il doppio perché frequento di più le librerie, i proprietari mi consigliano e io leggo. Ora sto leggendo ‘Fedeltà’ di Missiroli, sempre in tema tradimenti. Lo sto apprezzando, è molto tosto».

Quella del libro mai letto, però, non è l’unica bugia detta in quest’ultimo periodo: Giulia De Lellis ne ha scritta una anche in Le Corna Stanno Bene Su Tutto (Ma Io Stavo Meglio Senza):

«Ho scritto che era favoloso non avere più un uomo fissato con lo skincare tra le palle, ma quella è stata una battuta romanzata, messa lì con ironia… no, niente di insopportabile sennò non ci avrei vissuto tre anni. Io invece di creme ne ho un sacco. Forse è stato più un sollievo per lui non avermi più tra le palle».

Quindi Giulia De Lellis ha letto dei libri e Andrea Damante non è fissato con lo skincare.

Okay.