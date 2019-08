Giulia De Lellis pubblica un estratto del suo libro dove dà del bugiardo ad Andrea Damante

Giulia De Lellis continua a regalare ai suoi followers (ed a noi amanti del trash) piccole pillole del suo libro – che ha scritto a quattro mani con la scrittrice Stella Pulpo – dal titolo Le Corna Stanno Bene Su Tutto Ma Io Stavo Meglio Senza.

Un titolo che lascia ben poco all’immaginazione ed a distanza di circa una settimana dal primo estratto, la De Lellis ha condiviso anche il secondo (che sembrerebbe essere proprio il primo verso dell’intero libro).

Un estratto in cui dà senza mezzi termini del bugiardo ad Andrea Damante.

Giorni fa, invece, aveva condiviso quest’altra breve anteprima:

“Tremo. È aprile, ci sono 24 gradi e io tremo davvero. Ho due felpe e due coperte addosso, la primavera fuori e il gelo dentro. Non mangio. Tremo. Non parlo. Non piango”.