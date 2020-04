Giulia De Lellis commenta le foto su Chi e risponde a chi l’accusa di aver organizzato tutto

Giulia De Lellis questa settimana è finita sul settimanale di Chi grazie ad una paparazzata realizzata sotto casa sua che l’ha immortalata insieme ad Andrea Damante.

“Dopo settimane di rumors senza mai una prova o una conferma ufficiale, Chi pubblica, nel numero in edicola da domani, le prime foto che confermano la rappacificazione tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’influencer e il dj, che si erano lasciati un anno e mezzo fa, non solo sono tornati insieme, ma stanno trascorrendo insieme la quarantena a Pomezia , nella casa di Giulia, da dove escono soltanto per fare la spesa per loro e per la famiglia dell’influencer”.