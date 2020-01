Giulia De Lellis risponde a chi la paragona a Chiara Ferragni

Giulia De Lellis, ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato di Chiara Ferragni rispondendo in maniera diretta alla domanda “Ti piace essere paragonata a Chiara Ferragni?“.

“Sono onorata di questo, lei è iconica, è un’icona: è nata prima di tutto. Siamo però un po’ diverse, lei è più grande, una famiglia ed un meraviglioso bambino. Io sono più giovane ed ho un modo diverso di comunicare, sono nata in un programma che racconta storie, lei è nata in un tempo dove si facevano solo foto. Il nostro modo di comunicare è un po’ diverso. Ovvio, se fanno un paragone del genere a me non può fare che piacere”.

E sull’esposizione social del figlio:

“Non sarebbe un problema per me condividere sui social mio figlio, condividiamo un po’ tutto.. Non lo so, magari non lo farei così spesso come fa lei ma la capisco: Leone è bellissimo!”.