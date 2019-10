Giulia De Lellis aiuta un suo follower a fare coming out

Giulia De Lellis oggi ha chiesto ai suoi fan di raccontargli la loro storia e fra i tanti che le hanno scritto c’è stato anche Lorenzo, che ha raccontato all’esperta di tendenze nonché scrittrice la sua difficoltà nel fare coming out.

Giulia ci ha parlato ed ha infine condiviso con tutti i suoi fan la storia, spronando anche altri ragazzi gay a fare coming out:

Piccoli gesti ma che se fatti leggere a 4 milioni di persone contano molto.

Brava Giulia.

Oggi ho preso un caffè virtuale con @real_lorenzo93 ☕

Mi ha raccontato la sua storia che purtroppo o per fortuna non è solo la sua.

A quanto pare a volte l’amore ci fa sentire sbagliati, fuori luogo persino diversi.

Gli ho consigliato di essere lo specchio delle reazioni che vorrebbe ricevere, ma finché si sentirà diverso lo tratteranno da diverso.

Amare non è mai sbagliato, soprattutto quando l’inizio è amare noi stessi!

Oggi ha deciso di amarsi un po’ di più e mi ha chiesto di condividere la sua storia sperando di dare un po’ più di coraggio a chi è nella sua stessa situazione.

Lorenzo, ha 26 anni è un ragazzo gay, innamorato della vita, che non ha più voglia di nascondersi.

E la sua famiglia ora lo sa 🙂 Vuole che tutti ora lo sappiano !

Fino a qualche minuto fa aveva paura di dirlo. Ha detto basta !

A chi legge questo, a prescindere da se conosce o meno Lorenzo, voglio dire che accettarsi è la scelta migliore quindi bisogna andarne fieri, non nascondersi! E poi l’amore è bello perché è vario, un po’ come il mondo 🌈

Festeggia stasera, e chi ti ama ti capirà, magari non oggi, non ora.. ma lo farà ❤ Sei stato coraggioso!