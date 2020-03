Giulia De Lellis conferma il riavvicinamento con Damante e risponde alla frecciatina di Iannone

Diversi settimanali hanno parlato di un ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante e dietro a questi rumor potrebbe essersi qualcosa di vero. Poco fa la vulcanologa del GF Vip 2 ha fatto una diretta e ha detto che è in buoni rapporti con il Dama e che lui è un bellissimo ragazzo.

“Un ragazzo che non so se conoscete. Questo ragazzo che nel libro non nomino mai, ma che molti hanno collegato. Se adesso ci siamo riavvicinati? Mi continuate a fare questa domanda ‘perché non parli mai di Damante? È un bellissimo uomo, mando un grande bacio al Dama. Siamo in buonissima. Ci sentiamo. Che volete che vi dica, che volete sapere? Che volete scoprire? Ditemi. State sereni e tranquilli. Quanto siete curiosi guarda, quanto.”