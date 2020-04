Giulia De Lellis svela quando e perché ha perdonato le corna di Andrea Damante

Stamani durante una serie di domande fatte dai suoi follower, Giulia De Lellis ha svelato quando e perché ha deciso di perdonare Andrea Damante e i suoi tradimenti. Giuliona ha detto che l’ex tronista aveva capito di aver fatto una cavolata e che per questo ha deciso di assolverlo.

“Perdonate. Se ne vale la pena, ovviamente, perché tutti possono sbagliare. In generale se reputo troppo intelligente la persona che ho davanti, rispetto allo sbaglio commesso, con un po’ di tempo mi passa, perché sbagliare è umano.

Se ti riferisci al Dama: io l’ho perdonato un giorno di tanto tempo fa (circa due anni fa, non ricordo più). Quando ci siamo ritrovati a parlare della cosa, finito tutto… Nei suoi occhi ho percepito qualcosa di forte (aveva capito la cag*ta) che mi ha spinta a chiudere in buona nonostante tutto. Era bello, giovane e leggero (per non dire un po’ cog…ne). È capitato a tutti.

So che siete sempre molto curiosi della mia vita sentimentale e mi piace condividerla con voi. Prima però vorrei capire io stessa ciò che sta succedendo.

Se io ho tradito? Quando ero più piccola e per niente innamorata. Però se io amo non riesco a tradire”.