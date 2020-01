Giulia De Lellis in pieno panico da Corona Virus: “Giro con la mascherina e voglio i guanti” (VIDEO)

In Corona Virus è arrivato in Italia, ieri sera il Presidente del Consiglio Conte ha ufficializzato i primi due casi a Roma. Tutte le istituzioni hanno ripetuto che non c’è un’emergenza contagio ed hanno invitato la popolazione a mantenere la calma ed evitare di diffondere il panico. Messaggio che la nostra amata Giulia De Lellis ha capito in pieno e oggi si è messa a girare in aeroporto con una mascherina (io la amo). Non contenta Giuliona voleva anche i guanti, ma per adesso ha evitato di metterli.

“Caterina ha la mascherina bella e io no. Comunque ragazzi, meglio queste che nulla, non si trovano più di nessun tipo, solo queste leggere. Ma meglio queste di niente. Sono una ipocondriaca del cavolo. Volevo anche i guanti ma mi sembrava eccessivo. Non è per fare allarmismi o cose, ma io sono ansiosa. Sarò un esempio molto sbagliato in questi giorni, in questi momenti quando succederanno queste cose. Mi dispiace ma io sono troppo, davvero troppo ipocondriaca. Capitemi, scusatemi, perdonatemi”.

E comunque lui aveva previsto tutto…



