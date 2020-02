Giulia De Lellis: dietro alla crisi con Iannone c’è un tradimento? Lei rompe il silenzio

Maretta tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due non si fanno vedere insieme da più di un mese, da quando il pilota ha organizzato una bellissima festa per il compleanno della nostra vulcanologa. Oltre ai fan della coppia, a parlare di crisi è stato anche Gabriele Parpiglia sul nuovo numero di Spy.

“Secondo le nostre fonti lei sarebbe lontanissima con il cuore da Andrea Iannone. La loro ultima foto insieme risale al 1° gennaio e la loro ultima uscita pubblica al 20 gennaio.

Giulia ha partecipato alla Fashion Week, ma senza nessun cavaliere accanto. O meglio, un cavaliere è apparso ed è Andrea Damante.I due si sono scambiati due parole tra ex, tra persone che si sono amate e sono rimaste in ottimi rapporti. Eppure chi era presente parla di sguardi ancora complici tra loro due. In quei giorni Iannone è stato visto nel locale La Bullona, mentre festeggiava ed elergiva sorrisi ai presenti, soprattutto secondo le nostre testimonianze, sorrisi ben indirizzati ad una ragazza, che non era Giulia. Questo accadeva tra il 22 e il 23 febbraio.

Di certo c’è che tra i due la crisi è esplosa e ora bisogna capire se è una nuvola passeggera o se la storia stia conoscendo la parola fine”.

Dieto questo allontanamento potrebbe esserci un tradimento? Forse sì, almeno secondo quanto riporta Dagospia.

“Pare che Andrea Iannone non abbia paura del coronavirus: è stato avvistato con l’atomica bionda mariana yushchak (nota nel 2015 per alcune cronache ”olgettine”) in un locale milanese, La Bullona. questa cosa spiegherebbe l’allontanamento della fidanzata Giulia De Lellis”.

Intanto Giuliona ha pubblicato una mezza smentita (almeno sul tradimento) e ha detto sta sta bene.

“Mi sono arrivati due o tre messaggi fuori luogo, insomma, è tutto ok. Sto semplicemente in relax con le mie nipotine”.

Non so voi b!tches, ma ho come la sensazione che stia per uscire un “Le Corna Stanno Bene su Tutto: volume 2“.



Crisi De Lellis Iannone? Il video di Giulia.