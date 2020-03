Giulia De Lellis ribadisce il riavvicinamento con Damante e fa impazzire i fan (VIDEO)

La scorsa settimana Giulia De Lellis ha confermato il riavvicinamento con Andrea Damante, che in una diretta ha anche definito ‘un bellissimo uomo’.

Ieri in una live Instagram Giuliona è tornata a parlare del suo ex (?) fidanzato e scherzando con le sue fan ha anche detto che l’avrebbe chiamato.

“Vedo che parlate solo di lui, ma va bene così. […] Volete che io faccia questa chiamata? Va bene, la faccio questa chiamata. Farò questa chiamate. Ecco qua, visto che è fortemente richiesta la cosa. Dov’è? Dai, vediamo se risponde. Scherzi a parte. Io vorrei fare queste chiamate, ma non riesco a capire perché Instagram non ti dà la possibilità di selezionare un nome e metterlo in chiamata. Quindi posso chiamare solo le persone che io vedo. Ma non c’è, mi dispiace ragazzi”.

Andrea Damante non era in diretta e quindi questa chiamata non c’è stata, ma le bimbe della vulcanologa sono comunque impazzite di gioia. Direi che ormai è ufficiale, dopo questa quarantena rivedremo i “Damellis” insieme.

Giulia De Lellis e l’addio a Andrea Iannone.

“Ragazzi se sono tre settimane che sono sola, evito l’argomento, faccio altro, vi faccio intelligenti nel capire la situazione. Si dice ‘a buon intenditor poco parole’, non mi piace ogni volta dare delle spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale. Anche perché è un momento in cui non mi sembra tanto carino parlare di queste cose”.

Allora quando Giulia ha detto: ”facciamo questa chiamata” rendetevi conto che ho urlato, strappato di mano il telefono a mia sorella che stava guardando Netflix e le ho detto di rianimarmi.

Finirà mai questa ship?

PALESATEVI PRIMA CHE QUA IMPAZZIAMO TUTTE!!

#damellis #GDL — ❃Adriana (@littleat_) March 22, 2020