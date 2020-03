Giulia De Lellis dice addio a Iannone e riapre le porte a Andrea Damante

Sembra ormai certa la rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Stando a quanto riporta Dagospia, dietro a questo addio potrebbe esserci un tradimento. Oggi però arriva l’indiscrezione choc di Chi, che parla di un riavvicinamento tra la vulcanologa e il suo ex Andrea Damante.

“La nuova vita di Giulia. Novità per la De Lellis. Chiusa (temporaneamente?) la storia con Andrea Iannone, Giulia De Lellis è tornata a vivere a Pomezia, ha ripreso a “sentire” il suo ex (mai dimenticato) Andrea Damante e si prepara alla conduzione di un programma tv leggero e allegro”.

Per adesso i due protagonisti non hanno commentato il rumor, ma qualcosa di vero potrebbe esserci dato che Andrea e Giulia si sono visti più volte in queste settimane e che lei ha cancellato da Instagram tutte le foto del libro ‘Le corna stanno bene su tutto’. Giuliona ha puntato sull’usato sicuro?

Intanto Andrea Damante si allena in compagnia di quel manzone di Ignazio Moser.

Iannone e il presunto tradimento.