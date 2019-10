Giulia De Lellis e Diletta Leotta: ci sarebbero degli attriti fra le due

Ci sarebbe della maretta fra Giulia De Lellis e Diletta Leotta e questo sarebbe da attribuire all’eccessiva gelosia della stilista, makeup artist, scrittrice ed ora anche attrice – che avrebbe sgamato un “mi piace” di troppo di Andrea Iannone ad un post della giornalista.

Il “mi piace”, come sottolineato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, sarebbe però antecedente all’ufficializzazione della loro storia d’amore, quindi di poco conto.

“La crisi con il pugile Daniele Scardina dura da un po’, anche se i due potrebbero rivedersi presto” – ha scritto il settimanale Chi, che ha poi aggiungo – “Diletta ha scelto di raccontarsi in un libro sfidando la regina delle classifiche di vendita Giulia De Lellis. Tra le due non corre buon sangue per via di un ‘like’ che Andrea Iannone avrebbe messo sul profilo Instagram della Leotta pochi giorni prima di ufficializzare la storia con Giulia. Like non gradito”.