Giulia De Lellis fa una figuraccia e poi svela il motivo della fine del suo amore con Damante

Giulia De Lellis ha trovato una chiave perfetta per comunicare con le sue Bimbe, lei è forse tra le influencer ad avere il rapporto più bello con i suoi follower. Come poche riesce a parlare alle ragazzine che la seguono da anni e agli spettatori di Uomini e Donne. Il problema è quando la nostra vulcanologa si trova davanti ad un pubblico diverso, che siano giornalisti o studenti universitari. Ieri Giuliona ha partecipato alla Conferenza Agorà insieme a Rudi Zerbi ed ha raccontato la sua esperienza di successo nel mondo dei social.

La De Lellis ha esordito con un: “Intanto, sapete tutti dove nasco...”

I presenti in sala però l’hanno subito fermata: “No io no. […] Nemmeno io […] Manco io […] Anche io no”

L’ex corteggiatrice si è subito scusata: “Ah. Infatti non so perché ho detto ‘sapete tutti’. Con la pretesa e l’arroganza, ma non è mica normale una cosa del genere. Scusatemi, non so perché ho dato per scontato questa cosa”.

Ma non è finita qui, perché dopo poco l’esperta di studi gender ha rivelato involontariamente il motivo della rottura con Andrea Damante.

Mentre stava raccontando della fine della sua storia, Giulia ha fatto il gesto delle corna. Lapsus freudiano?



