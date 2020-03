Giulia De Lellis e Iannone: il motivo della loro rottura

Da quando Andrea Iannone è risultato positivo al test antidoping, lui e Giulia De Lellis non si sono più fatti vedere insieme su Instagram. Il settimanale Chi aveva svelato il presunto motivo di questa separazione social.

“Nell’attesa di capire quale sarà il suo futuro, Andrea Iannone, indagato per doping, ha imposto uno stop social alla fidanzata Giulia De Lellis che non pubblicherà più stories d’amore con lui con la stessa frequenza con cui lo faceva prima del caos. Durante il processo proprio le fotografie su Instagram, che dimostrano il cambiamento fisico del motociclista, sono state oggetto di discussione”.

Adesso la rivista Oggi svela che il pilota e la vulcanologa si sarebbero lasciati già da tempo e Giuliona viene anche accusata di aver lasciato solo Andrea dopo il famoso test.

Questo quindi sarebbe il vero motivo dell’addio tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Secondo Dagospia però dietro alla fine di questa storia ci potrebbe essere un tradimento da parte di lui. Il sosia di Corona infatti sarebbe stato visto a fine gennaio ad una festa in compagnia di una bella ragazza.

“Per tutte queste pseudo persone se è così che possono chiamarsi che non so cosa stanno inventando da giorni. Sappiate che NOI siamo in famiglia da un mese senza festini e nulla. Credo che i festini sì facciano altrove in silenzio, per poi tirarli fuori a tempo debito A BUON INTENDITORE POCHE PAROLE”.