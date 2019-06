Giulia De Lellis pubblica per sbaglio una foto a letto con Andrea Iannone e la cancella subito – lo scatto incriminato

Giulia De Lellis è entrata nel club ‘oops ho pubblicato uno scatto per errore‘. Ieri sera la nostra vulcanologa ha condiviso nelle storie di Instagram una foto di lei a letto insieme al suo nuovo fidanzato, Andrea Iannone. Con questa foto l’influencer ha confermato i rumor sulla storia con l’ex di Belen Rodriguez.

A svelare il flirt tra Giuliona e Iannone è stato Spy Magazine due settimane fa.

“Che cosa sta bollendo in pentola tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis? “Spy” in edicola da domani vi svela tutti i retroscena della passione che è esplosa tra il pilota di moto, ex fidanzato di Belen Rodriguez, e la influencer, che si è definitivamente allontanata da Andrea Damante. Su “Spy” scoprirete i dettagli della nuova storia d’amore, fin dall’inizio, quando Iannone ha chiesto il numero di telefono della De Lellis…”

La De Lellis però ha fatto sapere di non essere fidanzata.

“Andrea Iannone? No, non siamo fidanzati. Ve lo giuro, non sono ancora fidanzata. Andrea Damante è una persona molto importante e lo sarà per sempre”.