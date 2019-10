Giulia De Lellis: il suo libro tradotto sarà esportato all’estero

Il libro di Giulia De Lellis è un successo e tutt’ora resta fra i più venduti su Amazon ed in libreria, per questo motivo sembrerebbe essere nata l’ipotesi di tradurlo per il mercato estero.

Ad annunciarlo a tutti i suoi fan è stata proprio Giulia De Lellis su Instagram, mentre – in diretta da una palestra di Singapore (dove si trova in vacanza insieme al suo Andrea Iannone) – ha dichiarato che il suo libro sarà tradotto in altre lingue perché “richiesto all’estero”.

“Mi hanno appena detto che stanno arrivando delle richieste per far tradurre il mio libro anche all’estero, quindi è stato richiesto da paesi esteri. Sono sconvolta. Già sto pensando a come tradurranno il mio titolo, a come lo storpieranno con parole stranissime, magari in cinese o in spagnolo. Non lo so. Comunque… bellissimo! Sono molto felice”.

Ovviamente non sappiamo in quali altre lingue sarà tradotto, ma dubito fortemente che la Cina sia interessata a scoprire delle corna di Giulia De Lellis.

Nel dubbio, qualsiasi lingua sia, è così trash che diventerà un pezzo da collezione.