Giulia De Lellis commenta la polemica su Raffaella Mennoia – Mario Serpa le risponde a modo suo

Dopo Karina Cascella e il sosia di Matteo Salvini, anche una nota vulcanologa ed esperta di studi gender è entrata nel cast dell’avvincente soap ‘Uomini e Donne:la rivolta dei rosiconi contro miss redazione’. Giulia De Lellis ha preso le difese di Raffaella Mennoia ed ha bollato le esternazioni di Mario Serpa e Teresa Cilia come ‘cose stupide e non vere’.

“Mi sta capitando di vedere e sentire cose orrende su persone e su un programma che mi ha cambiato la vita. Non credete a queste cose. Io non smetterò mai di ringraziare le persone che lavorano a quel programma. Io sorrido per queste cose stupide. – ha continuato Giulia De Lellis – Sorridete anche voi. Queste persone si prendono cura di tutti noi e ci hanno dato un futuro diverso. Raffaella è straordinaria. Basta parlare di cavolate. Se volete dire a Raffaella è una str*nza, allora lo è perché non è venuta al compleanno di mia nipote, perché era troppo occupata”.