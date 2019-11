Giulia De Lellis svela come reagisce alle critiche ed alle offese che riceve su Instagram

Giulia De Lellis, intervistata da Vanity Fair Stories Festival, ha svelato come reagisce alle critiche ed ai commenti feroci che riceve sotto i post di Instagram: snobbandoli.

Come riportato da IsaeChia.it, Giulia De Lellis ha dichiarato:

“Il mio successo è stata una sorpresa anche per me, posso dire che faccio quello che faccio perché mi piace, non perché mi pagano. Le persone non sono stupide, credo che con me non si sentano prese in giro, capiscono l’autenticità. Le persone? O mi amano o mi odiano. Non leggo i commenti sotto i post. Né buoni, né cattivi. Una volta solo l’ho fatto ma lessi delle cose talmente cattive che ho deciso di non farlo più. Ma soprattutto non mi toccano più. Non si può piacere a tutti. Ma non è una tragedia”.