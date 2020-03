Giulia De Lellis parla di Andrea Damante e conferma la loro storia

Le Bimbe di Giulia De Lellis sono davvero delle investigatrici fantastiche. Dopo aver visto lo stesso muro di edera nelle storie Instagram di Andrea Damante e di Giuseppe De Lellis (fratello della vulcanologa), ieri sera hanno notato la stessa tv nei video della vulcanologa e in quelli del dj veronese.

Oggi durante una diretta Instagram, una ragazza ha chiesto a Giulia: “Ma siete insieme? Dove l’hai nascosto il Dama?”

L’influencer ha risposto confermando implicitamente di essere in casa con il suo non più ex ragazzo.

“Dove l’ho nascosto? Non vi dico dove l’ho nascosto, chi o cosa. Quindi è inutile che continuate a chiedermelo. Mi fate impazzire vi adoro”.

In pochi minuti l’hashtag #Damellis è balzato ai primi posti delle tendenze di Twitter. Per l’annuncio ufficiale del comeback dobbiamo aspettare l’esclusiva di un magazine?

La diretta di Giulia De Lellis, il video.

Giulia” non vi dico dove ho nascosto chi o che cosa, non ve lo dico, vi adoro un bacione”

E GLI SPUNTA UN SORRISO A MILLETRECENTOCINQUANTA DENTI #damellis — 𝓐𝓾𝓻𝓸𝓻𝓪👑 (@letterstohaz) March 28, 2020