Giulia De Lellis pubblica un video mentre Andrea Iannone le bacia i piedi e risponde ai feticisti

Giulia De Lellis su Instagram ha pubblicato quelli che sembrerebbero essere gli attimi prima dell’arrivo dei paparazzi di Chi nella sua piscina di casa. Attimi che la immortalano mentre si fa baciare un piede da Andrea Iannone. “Eravamo lì, così..” il commento lasciato.

La foto ha scatenato moltissime reazioni soprattutto da parte dei feticisti dei piedi femminili e la De Lellis ha deciso di rispondere ad uno che le ha scritto che glieli avrebbe leccati anche dopo una giornata di allenamento.

“Tranquillo non mi puzzano mai, con me sei in buone mani..e piedi!”.