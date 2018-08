Giulia De Lellis chiarisce in che rapporti è con Andrea Damante (VIDEO)

Dopo mesi di tira e molla, paparazzate e avvistamenti dei fan, Giulia De Lellis durante una serata ha chiarito la natura del suo rapporto con Andrea Damante.

“Lui è una persona molto importante per me, ma non c’è più l’amore. Altrimenti non se ne andava”.

A questo punto potremmo anche ritrovarcela sul trono. Se così fosse Kween Mary avrebbe fatto il colpaccio.

“«Ve lo dico io così evitiamo ambiguità e cattiverie: io e Giulia De Lellis non stiamo più insieme. Ci siamo chiariti molto serenamente, quindi evitate di fare commenti. Godetevi l’estate e pace». Con queste parole lapidarie, Andrea Damante mette definitivamente la parola fine al fidanzamento con Giulia De Lellis, una delle storie d’amore più mediatiche della stagione. – si legge su Agenzia Giornalistica Opinione, che riporta la news di Spy – La coppia, nata nello studio di “Uomini e Donne”, era andata in crisi già all’inizio dell’estate, ma due settimane fa era tornata a frequentarsi prima in Sardegna e poi, come rivela Spy, che ricostruisce tutti i restroscena della tormentata vicenda, si era rivista in gran segreto a Formentera. In quell’occasione Giulia aveva preferito non seguire il “suo” dj nella serata al Pineta Club, ma era rimasta chiusa negli appartamenti per non farsi vedere in giro.

Da quel giorno, l’allontanamento è diventato definitivo. Se lei sognava solo “vivere” la sua storia d’amore con il suo compagno, Andrea ha preferito il lavoro e il divertimento con il suo compagno di scorribande estive, Ignazio Moser, con il quale Giulia ha preferito chiudere ogni rapporto, senza farne trapelare il motivo.

Ora lei vuole scrivere un libro per la gioia delle sue fan.”