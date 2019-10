Giulia De Lellis risponde a chi l’accusa di non saper recitare: “A 13 anni ho frequentato vari corsi di recitazione!”

Giulia De Lellis da qualche giorno ha debuttato come attrice nella web serie Una Vita In Bianco (la prima puntata potete recuperarla su WittyTv) e se molti l’hanno applaudita, tanti altri l’hanno criticata accusandola di non essere un’attrice e di non saper recitare.

Intervistata da Uomini & Donne Magazine, Giulia De Lellis ha risposto svelando di aver studiato recitazione…quando aveva 13 anni.

“Intorno ai miei 13, 14 anni di età ho frequentato diversi corsi di recitazione. A quei tempi probabilmente avevo sognato di poterlo fare, ma poi la mia vita ha preso un’altra direzione. Ammetto che avere l’opportunità di cimentarmi come attrice grazie a Witty è stata una grande sorpresa […] Le prime scene sono quelle che mi ricordo di più, forse perché era tutto incredibilmente nuovo. In particolare, ricordo una scena in cui erano richiesti mille cambi di abito. Le costumiste mi vestivano e spogliavano in modo frenetico e quel momento per me è stato davvero esilarante, anche se devo ammettere che tutta l’esperienza è stata incredibilmente divertente in ogni caso”.

Il sogno di Giulia ora è quello di sbarcare al cinema: