Giulia De Lellis: record per il suo libro – ecco il numero esatto di copie vendute in una settimana

Giulia De Lellis è stata duramente criticata e anche presa in giro per l’uscita del suo libro (scritto a 4 mani con Stella Pulpo), ma una cosa è certa: è stato un vero successo. Francesco Facchinetti qualche settimana fa ha parlato di 132.082 preordini, mentre Maria De Filippi sabato scorso ha dichiarato che la prima fatica letteraria della vulcanologa era arrivata a quota 40.000 copie.

Adesso però sono usciti i dati ufficiali. ‘Le Corna Stanno Bene su Tutto’ è stato comprato da 53.674 bimbe di Giulia. Numeri monster, che secondo Spettacoli News e Gfk segnerebbero un vero record. Pare infatti che l’opera di Giuliona sia la più venduta al lancio in Italia negli ultimi 2 anni.

“Con 53.674 copie (dato GFK) “Le corna stanno bene su tutto” è il libro più venduto al lancio in Italia negli ultimi 2 anni (2018/2019).

Primo assoluto nella classifica generale dei libri più venduti in Italia e primo nella categoria Varia.

La Varia è un genere sempre più in crescita nel mercato editoriale italiano, Giulia De Lellis oggi ne è la regina indiscussa.”

Intanto il libro della De Lellis continua ad essere alla prima posizione nella classifica di Amazon.



Il “libro” di Giulia De Lellis ha venduto più copie di Stephen King?😱 meritiamo l’estinzione… #UominieDonne — Giada (@Bengel483) September 20, 2019

Il libro di Giulia De Lellis ha venduto 130000 copie ? Meritiamo una nuova epidemia di peste bubbonica — Massimo Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) September 18, 2019