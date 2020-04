Provocano Giulia De Lellis, ma lei risponde per le rime

Il ritorno di fiamma fra Giulia De Lellis e Andrea Damante ha fatto molto rumoreggiare il web e fra stupori e complimenti non sono mancate neanche le provocazioni. L’ultima – in ordine cronologico – proprio sul libro sulle corna scritto dalla nostra vulcanologa preferita.

“Adesso scriverai anche il continuo?” – le hanno chiesto in maniera ironica sotto l’ultimo post su Instagram – “E’ così richiesto che ci sto facendo un pensierino sai“, ha risposto Giulia De Lellis, non cadendo nella provocazione.

Una (palese) battuta ma che non mi stupirebbe se si trasformasse in realtà. Dopotutto il libro Le Corna Stanno Bene Su Tutto (Ma Io Stavo Meglio Senza) è stato un vero best seller vendendo oltre 100 mila copie, come svelato da GDL lo scorso novembre.

“Non so veramente come dirvelo perché sono allibita e scioccata, ma abbiamo venduto ufficialmente più di 100 mila copie! Questo libro è stato scritto da una ragazzina di ventritré anni con l’aiuto di una grandissima professionista che io ringrazierò per sempre. Sono sconvolta. Se mi avessero detto che un giorno avrei scritto un libro e avrei venduto 100.000 copie avrei detto no, c’è un errore”.

La De Lellis “scriverà” davvero un secondo libro?