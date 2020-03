Giulia De Lellis commenta la rottura con Andrea Iannone

Giulia De Lellis e Andrea Iannone hanno chiuso? A lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi:

“La nuova vita di Giulia. Novità per la De Lellis. Chiusa (temporaneamente?) la storia con Andrea Iannone, Giulia De Lellis è tornata a vivere a Pomezia, ha ripreso a ‘sentire’ il suo ex (mai dimenticato) Andrea Damante e si prepara alla conduzione di un programma tv leggero e allegro”.

Ipotesi avvalorata da Dagospia, che aveva “beccato” Iannone in compagna di una bionda:

“Pare che Andrea Iannone non abbia paura del CoronaVirus: è stato avvistato con l’atomica bionda Mariana Yushchak (nota nel 2015 per alcune cronache ‘Olgettine’) in un locale milanese, La Bullona. Questa cosa spiegherebbe l’allontanamento della fidanzata Giulia De Lellis”.