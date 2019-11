Giulia De Lellis: “Io a Sanremo 2020? Ecco come sono andate le cose”

Ieri Dagospia ha lanciato lo scoop secondo il quale Francesco Facchinetti avrebbe proposto Giulia De Lellis per co condurre Sanremo 2020. Stando a quanto si legge sul noto portale, la Rai avrebbe rifilato un bel palo all’agente e all’ex fidanzata di Damante.

Ieri sera la nostra vulcanologa ha commentato la notizia con un po’ di ironia. Giuliona ha assicurato di non voler fare la co conduttrice ed ha aggiunto che sarebbe pronta a partecipare al Festival come cantante (per un attimo ho avuto il terrore che non scherzasse).

“Ragazzi devo dirvi una cosa importantissima. Ho visto che è uscita la notizia che Francesco Facchinetti mi avrebbe proposta per condurre Sanremo. Secondo queste notizie ci siamo beccati un bel no. A proposito di questo c’è un gravissimo e grandissimo errore. Francesco non mi ha mai proposta come presentatrice e nessuno mi ha mai detto di no. In merito a questo c’è un altro grosso errore. Francesco mi ha proposta al Festival, ma come artista. Per esibirmi, cantare i miei pezzi, per cantare le canzoni ch e ho preparato nell’ultimo anno. Per questo mi hanno detto di no. Quindi hanno sbagliato. Poi mi sento troppo giovane per fare la presentatrice di Sanremo. No, non siamo andati per quello. Come artista però mi sento pronta a diventare una star internazionale”.

A giudicare da come si è messa a scherzare direi che queste storie suonano come una smentita. In ogni caso non vedremo l’esperta di tendenze sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus.

Sanremo 2020: Giulia commenta i rumor, il video.

