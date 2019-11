Facchinetti spinge Giulia De Lellis come valletta di Sanremo, arriva la risposta della Rai

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare anche il nome di Giulia De Lellis, ex volto di Uomini e Donne e ora influencer da 4 milioni di follower. La fidanzata di Andrea Iannone non sbarcherà in Riviera, gira voce che il suo manager Francesco Facchinetti avrebbe provato a proporla trovandosi di fronte a un secco “no grazie”.

Chi saranno quindi le vallette (se mai dovessero esserci) ancora non si sa, dato che pure i nomi di Lorella Boccia ed Elisabetta Gregoraci sono stati smentiti da Amadeus, mentre Chiara Ferragni – anche lei in lizza per la medesima posizione – ha preferito non commentare l’indiscrezione.