Giulia De Lellis svela come ha scoperto i tradimenti di Damante: “Ho aperto il suo pc e…”

Giulia De Lellis ospite a Verissimo da Silvia Toffanin ha parlato del suo libro Le Corna Stanno Bene Su Tutto – Ma Io Stavo Meglio Senza, svelando come ha scoperto le famose corna fatte da Andrea Damante.

Il Dama, infatti, come già sappiamo è stato un traditore seriale e le sue amanti sono state molte. Nonostante questo la parte su ‘come’ ha scoperto di esser stata tradita, Giulia De Lellis non l’ha scritta nel libro perché “alcune cose non voleva raccontarle” ma che in generale ha scoperto tutto spiando il suo computer in cui ha trovato chat e foto compromettenti.

Giulia alla Toffanin ha poi svelato di esser rimasta in buoni rapporti con Irama e che nonostante sia la sua ex fidanzata ascolta sempre con piacere la sua musica.

Come mi è stato segnalato da un lettore presente alla registrazione della puntata, ad un certo punto Silvia Toffanin avrebbe chiesto a Giulia De Lellis: “Ma tu il tuo libro l’hai letto?“.

Ormai dopo Pamela Prati della scorsa stagione televisiva, la Toffanin non la ferma più nessuno.

Non vedo l’ora di vedermi tutta l’intervista.