Giulia De Lellis: “Se parlo rovino famiglie” – il lungo sfogo contro chi la copia (VIDEO)

Giulia De Lellis questa mattina si è svegliata nera dato che su Instagram ha registrato una serie di Storie contro qualcuna che “la copia” senza però successo.

“Io ovviamente faccio la mia vita e le mie cose, ma mi capita di leggere o di venire a conoscenza di persone che.. no va beh, devo stare zitta, perché se parlo io rovino famiglie, rovino un sacco di cose, quindi io continuerò a stare zitta per il bene di tutti quanti. Potete dormire sonni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno, di fare polemiche. Ovviamente questo messaggio è per persone che sanno perfettamente di cosa sto parlando”.

E ancora:

“Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie e vi riesce malissimo, in una maniera alquanto imbarazzante. Ma comunque in bocca al lupo per tutto, per me è un grandissimo onore essere un esempio anche per voi. Quindi anche se fate delle figure di m**a incredibili continuate a farlo, vi fa onore, è bello, non vi arrendete”.