Giulia De Lellis si prende una pausa dal troppo lavoro: “Sono stanca”

Scrivere un libro è stancante e Giulia De Lellis lo sa bene, per questo motivo ha deciso di prendersi una pausa dopo la pubblicazione della sua prima fatica letteraria. Il libro, ovviamente, seguirà un lungo firma-copie che vedrà la De Lellis sballottata qua e là in giro per l’Italia, per questo motivo al termine di tutto sparirà dalle scene (almeno per un po’).

Ad annunciarlo è stata proprio la De Lellis su Instagram, specificando di essere grata del proprio lavoro ma allo stesso tempo tanto stanca.

“In arrivò novità. Tante, belle, mie. Ma lo sapete, condividiamo molto.. Non sapete però lo stress e la fatica di questo periodo, di questi ultimi mesi. Sono più brava a raccontarvi del bello, a dirvi di quanto io sia entusiasta per tutto e sempre. Ma c’è tanto altro, Guardando questa foto pensavo proprio a questo: stavo malissimo quel giorno, avevo la febbre alta e la testa mi esplodeva. I miei occhi, per chi li conosce, lo dimostrano.

Nonostante tutto, posavo facevo il mio lavoro, con professionalità e con un sorriso fiacco .

Non dormo da mesi nello stesso letto per più di una notte, sono ogni giorno in posto diverso, sempre più lontana dai miei affetti, dalle piccole, e per vedere il mio fidanzato faccio fatica, ma faccio di tutto.

Sono felice, sono grata al mio lavoro, non fraintendetemi, ma sono stanca.. tanto !

Mi prenderò una pausa, un periodo tutto mio molto presto ..

E sarà meraviglioso!

Vi porterò con me comunque, tranquilli”

E dato che il tour de force non è ancora finito, oggi Giulia De Lellis sarà ospite di Mara Venier a Domenica In.