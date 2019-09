Giulia De Lellis svela come è nato e chi ha scelto il titolo del suo libro

Giulia De Lellis non ha solo fatto dei disegnini sul suo libro, ma ha contribuito anche alla scelta del titolo che ha fortemente voluto, come raccontato fra le pagine del settimanale Spy.

“Chi ha scelto il titolo del libro? Sono stata io ed inizialmente nessuno, ma nessuno, lo voleva. E io mi dicevo ‘Ma cavoli, fidatevi di me, è il mio libro, è il mio modo di descrivermi, è quello che andrà in copertina, è la copertina!’. E io, tra l’altro, sono una che ha sempre giudicato i libri dalla copertina. Comunque tutti mi dicevano ‘Il titolo è troppo lungo, non funzionerà, non piacerà, ma come faranno a ricordarselo?’, io l’ho voluto fortemente, l’ho sentito mio, è anche il primo che mi è venuto in mente mentre riflettevo su questo libro, mentre ne parlavo a tavola con la famiglia, mentre ne parlavo con Stella, con i ragazzi della Mondadori, con il mio team. E’ stato come l’abito da sposa, quello giusto, quello che – quando lo indossi – senti subito tuo”.