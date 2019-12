Giulia De Lellis torna a parlare di Damante e fa una rivelazione

Non solo le “colleghe vendute”, Giulia De Lellis nella sua intervista a Vanity Fair ha parlato anche del suo ex Andrea Damante. La vulcanologa ha rivelato quando ha capito che la loro storia era arrivata al capolinea.

“Un rapporto che non funziona è sempre brutto. A 20 anni, poi, è il mondo che finisce. Ricordo il momento esatto in cui l’ho capito: in Kenya, all’alba di una mattina spettacolare. Eravamo insieme, io e lui, su una mongolfiera. Sotto di noi la savana, gli animali, un panorama mozzafiato. Però lo stavo guardando da sola, anche se c’era lui accanto a me. Così vicino, così lontano. In quel momento ho capito che l’amore non basta. Mi sono detta: benvenuta nel mondo degli adulti, Giulia!”

Giuliona ha parlato del suo primo libro e della collaborazione con la scrittrice Stella Pulpo.

“Non sono una stupida e non mi sento una scrittrice. Quando mi hanno proposto il libro ho detto di no. Poi ne ho parlato con mia madre. Lei mi ha detto: “Hai una storia da raccontare, non preoccuparti di essere una scrittrice”. Così ho iniziato a collaborate con Stella Pulpo. Ci vedevamo ogni domenica e lunedì. Tante sigarette, divano e balcone, un fiume di chiacchiere. Stella non mi ha mai giudicata, è stata come una seduta d’analisi. Sa qual è la cosa più bella di quel libro?. Le lettere che mi sono arrivate dopo. Una su tutte: una ragazza incinta che ha lasciato il fidanzato e futuro padre di suo figlio perché non la rispettava né le voleva davvero bene. Una scelta dura e importante. Un atto d’amore verso se stessa”.

Giulia e la gelosia per Andrea Iannone.

“Come reagisco quando altre gli fanno delle avances? Non sono ridicola, però se certe donne non hanno rispetto di me, allora mi è capitato anche di dare una botta a qualcuna. Per fortuna non c’era nessuno a riprendermi!”.

Giuliona quando una donna si avvicina a Iannone…