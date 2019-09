Giulia De Lellis svela cosa ha fatto dopo aver scoperto il tradimento di Damante: “Mi sono vendicata ed ho spaccato…”

Giulia De Lellis nel suo libro Le Corna Stanno Bene Su Tutto (Ma Io Stavo Meglio Senza) scritto a quattro mani con la scrittrice Stella Pulpo ha parlato di Andrea Damante e di come lui l’abbia fatta soffrire.

Qualche giorno fa su Instagram la vulcanologa più famosa d’Italia ha sfogliato il libro ed alcuni estratti sono stati notati dai suoi followers, seppur non completi a causa della bassa qualità del video.

Se ieri abbiamo letto di come Andrea Damante controllasse la dieta della sua amata:

“Altra novità: ho preso tre chili. Mi sto prendendo delle libertà, carboidrati e la pigrizia. Oh, se sapesse… Una porzione intera di pasta, invece che carne ai ferri con le verdure al vapore! Oh, se sapesse che faccio colazione, invece che con l’avocado e il pane di segale, con la brioche alla marmellata. Oh, se solo scoprisse che non mi alleno da settimane! Mi biasimerebbe…”