“Giulia De Lellis ha tradito Damante e Iannone con…” Le dichiarazioni choc di un “investigatore” (ma qualcosa non quadra)

Settimane di indizi social e silenzio dei diretti interessati, ma adesso Giulia De Lellis e Andrea Damante sono usciti allo scoperto ed hanno confermato il loro ritorno di fiamma. Finita qui la nuova puntata della soap ‘Damellis’? Assolutamente no. Ieri il quotidiano Il Giornale ha riportato le dichiarazioni choc di un presunto “investigatore”, un certo Alessandro Roma. L’uomo su Instagram ha dichiarato che Giuliona avrebbe avuto dei flirt con calciatori e imprenditori mentre stava con Damante.

“Praticamente la De Lellis parla della sua vita su tik tok?!? Se avete visto il suo video inerente all’immagine capirete..

Lei in passato ha avuto scappatelle con calciatori famosi ed imprenditori, il tutto anche mentre era fidanzata, soprattutto quando era con Iannone. Magari poi pubblico anche il nome di uno di questi… Tra l’altro impegnati… proprio vero che tra di voi il più pulito c’ha la rogna…. con il tuo tik tok me l’hai servita sul piatto d’argento.. in effetti credevo fossi diversa, ma mi sbagliavo…..prima o poi tutti i nodi vengono al pettine”.

Non conosco personalmente Giulia De Lellis e in passato l’ho anche bacchettata più volte, ma fatico a credere che abbia tradito Iannone e Damante. Per come l’abbiamo conosciuta al GF Vip a me è sembrata tutto fuorché la classica furbetta capace di mettere le corna al proprio partner. Inoltre non penso che una traditrice seriale rischierebbe la reputazione scrivendo un libro in cui rivela di essere cornuta.

Questo Alessandro Roma però è sicuro delle sue dichiarazioni, tanto che dopo l’articolo de Il Giornale ha rincarato la dose.

“Giulia De Lellis e Damante stanno costruendo tutto a tavolino come fosse un film, prima il libro e poi il ritorno da fantascienza dopo tante magagne, tanti ma tanti soldi a palate che scorrono a fiumi nei loro conti, ora invece si parla addirittura di un presunto matrimonio nel 2021. Posso iniziare con il dirvi che stanno anche progettando una collaborazione per un futuro film sulla loro vita, che darebbe una grande incorniciata ad una storia da favola, oltre a milioni di euro in più e tanta ma tanta popolarità. Peccato però che sia tutto studiato alla grande con un copione ben preciso, devo ammettere però che i Damellis sono molto più intelligenti di quanto credessi, forse gestiti da terzi??? dato che ora sono tornati affiatati e più convincenti che mai… tutto da copione posso garantirvelo. Tra migliaia di donne in italia che provano a fare questo schifo tu sei quella che ha riscosso più soldi, successo e tanta popolarità, grazie anche a qualcuno molto in alto… per me hai vinto tu anche se in un mondo di perdenti. Ripeto che non ho nulla contro di te, e mi dispiace perché mi piacevi prima di scoprire chi fossi davvero, mi fa solo schifo chi prova a fingere di essere tutt’altro, apprezzatevi così come siete che è la cosa migliore… intanto goditi la tua gloria e i soldi che avete fatto e che farete con questa messa in scena che va avanti da troppo tempo ormai.

Per chi non vuole credermi posso dirvi che avrei potuto attaccare persone più piccole e tenermi buone queste persone pesanti che hanno un business, popolarità e conoscenze che potrebbero sottrarmi l’account e farmi passare per il cattivo… se ho attaccato lei con determinate parole è perché so.. ci sn ovviamente altre persone che sanno tutto come me

ma essendo personaggi famosi non ne parleranno mai, c’è una forte solidarietà tra colleghi big influencer… detto questo siete sempre liberi di non credermi e credere alla vita di una donna perfetta con una vita perfetta ed una storia degna di Hollywood… P.s non minacciare insieme al tuo avvocato perché sai bene che ciò che gli ho scritto in privato è vero e che ci sono testimoni oculari in albergo a Roma..

Continua……

Alessandro Roma”.

Non voglio screditare nessuno, ma a me questa storia puzza. Possibile che nessuno abbia mai visto Giulia De Lellis con questi calciatori? Nei primi giorni di quarantena una delle mie lettrici aveva già avvistato l’ex gieffina sul balcone di casa sua con Damante e invece i testimoni di cui parla questo “investigatore” stanno muti? E i settimanali che non si sono fatti problemi ad insinuare presunti tradimenti di Iannone non hanno mai trovato materiale per fare la stessa cosa con la vulcanologa?

Intanto le bimbe di Giulia sono sul piede di guerra…

#damellis evitate di scrivere e riportare determinate cose che si da soltanto visibilità a chi non sta aspettando altro. Se volete essere utili agite in silenzio. Sapete benissimo cosa bisogna fare. Grazie — Memole (@Memole85224044) May 1, 2020