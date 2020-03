Giulia De Lellis parla del ritorno con Andrea Damante: il post

Nei giorni scorsi settimanali, fan e anche Gabriele Parpiglia hanno parlato del ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due protagonisti non hanno confermato (ma nemmeno smentito) i rumor. Oggi però Giuliona ha pubblicato un post in cui confessa che una persona a lei cara ha scoperto di non stare bene. Proprio a causa di questa notizia la De Lellis ha capito di non voler più rimandare nulla e ha detto di aver preso decisioni che non avrebbe mai pensato di prendere. Le bimbe di Giulia sono certe che queste frasi siano da attribuire alla reunion con il protagonista del libro ‘Le Corna Stanno Bene su Tutto’.

“Sfogliando la mia gallery ho trovato questo scatto fatto poco prima di ricevere una strana notizia.

Non dico brutta perché so che si risolverà .. Vi racconto una cosa..

Prima di questo caos, sono scesa a Roma per stare vicino ad una persona a me molto cara che ha scoperto di avere un male da distruggere il prima possibile.

È giovane, forte, così forte che siamo rimasti tutti spiazzati.. Sicuramente più forte di me!

Ho sentito dire che non capirai mai determinante cose fino a che non succedono a te o a chi ti sta vicino, niente di più vero!

Dopo aver metabolizzato quanto accaduto, ho stravolto la mia vita.

Per assurdo grazie a lei ho scelto di non rimandare.

Ho preso decisioni che non avrei mai pensato di prendere, ho fatto cose che non avrei mai creduto di fare, e sapete che c’è ?

Mi sento bene.

Mi sento viva!

È tutto troppo breve per accontentarsi.

Anche questa situazione involontariamente lo dimostra.

Fatelo oggi, fatelo ora..

Si ok da casa, ma fatelo comunque adesso!

Qualsiasi cosa sia

Grazie tu”.