Giulia Salemi lancia un merdone (educato) a Alessandro Grego dopo Miss Italia

Giulia Salemi ieri sera è stata ospite di Miss Italia che l’ha vista in giuria insieme a Gina Lollobrigida, Eleonora Daniele, Caterina Balivo e Lorena Bianchetti, con il compito di ripescare una Miss eliminata.

Durante la puntata Alessandro Greco ha più volte dato la parola alle giurate, ma quando il microfono passava alla Salemi il conduttore – dopo un po’ – sembrava indispettito e l’ha più volte interrotta ironizzando sulla sua poca capacità di sintetizzare. Non solo: come non ricordare quando ha sottolineato che il linguaggio anglofono usato da Giulia (come flex, focus, power, top..) era fuori luogo per un programma dal titolo Miss ITALIA?



Giuly Power dal canto suo si è sempre morsa la lingua ma oggi, su Instagram, nel post di ringraziamenti ha tirato un merdone (educato) proprio a Greco.

“È stata davvero un’emozione pazzesca tornare da Miss a Giurata, aver scelto insieme a delle grandi professioniste della televisione italiana una Miss da ripescare e averle dato un’altra chance che le ha permesso di vincere Miss Italia e realizzare il suo sogno mi rende estremamente felice. Sono molto grata a Patrizia Mirigliani, Miss Italia, Rai 1, lo staff e gli autori per questa bellissima opportunità. Nonostante io non abbia vinto mi sono ritrovata su quel palco dopo 5 anni e ancora non mi sembra vero. Ho cercato di trasmettere la forza, positività, grinta e determinazione alle ragazze, anche se spesso i miei messaggi venivano interrotti senza alcun motivo venivano dal mio cuore ed erano dedicati a tutte le ragazze che sono state eliminate perché so bene come ci si sente in quel momento dove senti di avere “perso” ma comunque spero di essere arrivata (oltre al power c’è molto ma molto di più ). Sono comunque molto felice perché mi state scrivendo cose bellissime e avete capito e centrato il punto di ciò che volevo esprimere e mi state dando un grande sostegno e tanta forza come sempre.. È solo l’inizio”.

Caro Greco, don’t touch my Salemi.