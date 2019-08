Giulia Salemi prende una batosta da Maria De Filippi e dimentica Francesco Monte con un suo amico?

Giulia Salemi – tornata da poco single dopo la breve ma intensa storia d’amore con Francesco Monte – starebbe frequentando un nuovo ragazzo, parola del settimanale Chi. Il nuovo uomo non sarebbe uno a caso, bensì il migliore amico di Francesco Monte ai tempi della sua Isola dei Famosi: sto parlando di Marco Ferri.

Giulia e Marco secondo il settimanale di Alfonso Signorini sarebbero stati visti insieme al Just Cavalli in Costa Smeralda e pare che i due “non siano passati inosservati”. Al momento però né lui né lei hanno commentato via social questa indiscrezione.

Sempre secondo Chi, la nostra amatissima Giuly Power avrebbe recentemente preso una batosta anche da Maria De Filippi che “dopo una serie di provini” non l’ha presa per il ruolo di tronista a Uomini e Donne: al suo posto ci sono Sara Tozzi di Temptation Island e Giulia Quattrociocche (che non è parente dell’attrice Michela).

“In Sardegna gli atteggiamenti intimi tra Giulia Salemi, scartata per il ruolo di tronista a Uomini e Donne dopo una serie di provini, e l’ex isolano Marco Ferri non sono passati inosservati, come è successo poche sera fa al Just Cavalli in Costa Smeralda. Francesco Monte oggi è per Giulia solo un lontano ricordo…”

Anche questa notizia non è stata commentata dalla Salemi, ma sua madre Fariba – qualche settimana fa – aveva così commentato l’ipotetico arrivo di sua figlia in quel di Uomini e Donne: “Giulia sul trono? Ma anche NO! Lei è fatta per fare la presentatrice”.