Giulia Salemi parla di Francesco Monte e del nuovo fidanzamento dell’ex naufrago

Una settimana fa Francesco Monte è stato ospite nel programma di Caterina Balivo Vieni da Me. L’ex corteggiatore, tronista, naufrago e gieffino ha parlato della sua nuova fidanzata, Isabella.

“Hai beccato una delle prime canzoni che mi ha dedicato la mia ragazza. E’ italiana, pugliese come me. E’ di Molfetta. Parliamo la stessa lingua. Abbiamo degli amici in comune a Milano, ci siamo beccati per un aperitivo. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere. Ci è sembrato normale sentirci il giorno dopo, e gli altri successivi ancora.Ci siamo trovati e non ci siamo più lasciati. La storia con Isabella è iniziata due mesi e mezzo, tre mesi dopo da quando mi ero lasciato.”

Oggi a Vieni da Me è arrivata Giulia Salemi. Caterina Balivo ha chiesto alla figlia di Fariba se le dà fastidio che il suo ex abbia già trovato una nuova compagna.

“Se mi dà fastidio che lui si sia fidanzato con un’altra? No, mi sta bene. Questa non è una gara, io non sto cercando l’amore. Mi sto dedicando al 100% a me stessa.

Con lui desideravo tantissimo l’amore, io sono stata single per tanti anni. Ci credevo fortemente in questa relazione, ogni tassello serve per crescere. Comunque non rinnego niente”.