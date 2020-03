Giulia Salemi in quarantena forzata ha un momento di sconforto: “Alcuni contagiati sono persone a me care”

Giulia Salemi si trovava nella propria casa di Milano quando è scattata per tutta la Lombardia la quarantena forzata e – al contrario di molti altri che sono scappati tornando ai paesi d’origine – l’ex gieffina è rimasta in città.

Purtroppo il caso ha voluto che molti suoi amici si trovassero fuori la regione al momento della quarantena, così come la sua famiglia che vive a Piacenza (altra città in zona rossa nell’Emilia Romagna). Per questo motivo durante la serata di ieri ha avuto un momento di sconforto, seppur applaudendo questa scelta del governo di cercare di arginare il contagio.

Il giorno dopo Giulia Salemi ha realizzato un’altra serie di video su Instagram, dove ha spiegato come mai ha avuto un momento di sconforto, parlando addirittura di amici di famiglia e di conoscenti positivi al Covid-19.

“Ciao ragazzi, buongiorno. Lo sfogo che ho avuto ieri sera era dovuto ad un accumulo di fatti e avvenimenti, non certo perché non posso festeggiare il compleanno, la salute non si tocca. Mi dispiace per la situazione che si è creata in Italia, sono scioccata di fronte a tutti gli avvenimenti ed a questo provvedimento drastico ma necessario per bloccare il contagio. Mi ha turbato perché Piacenza è una zona rossa ed io non potrò andare dalla mia famiglia, come loro non potranno venire da me. Sono stata allontanata forzatamente dalla mia famiglia e sono preoccupata per loro perché mi sento impotente. Mi attengo solo alle regole imposte dallo Stato italiano”.