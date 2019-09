Giulia Salemi a Temptation Island dopo il Grande Fratello? Arriva il suo commento

Il sogno di Giulia Salemi è quello di lavorare in televisione ed il settimanale Spy le ha chiesto se dopo Pechino Express ed il Grande Fratello Vip parteciperebbe anche a Temptation Island Vip.

La risposta è stata spiazzante perché – al contrario di quanto credevamo – Giuly Power non parteciperebbe al programma in nessuna veste: né da single come tentatrice e neanche da fidanzata.

“Il GF Vip mi ha aiutata perché i reality servono a mostrare chi sei, ma sono un’arma a doppio taglio, perché se hai qualcosa da nascondere di possono distruggere. Se parteciperei a Temptation Island Vip? No, non lo avrei mai fatto perché odio le ragazze che ci provano con i ragazzi fidanzati, le gattemorte, quindi non potrei fare né la tentatrice e nemmeno la fidanzata: con il cavolo che porterei lì il mio ragazzo, sono gelosa e possessiva”.

Spero che la Salemi cambi idea perché abbiamo bisogno del suo trash in tv.