Sindaco: “Giuliana De Sio potrebbe aver contagiato 9 persone di CoronaVirus”, lei: “Avevo solo febbre a 37”

A Caserta (più precisamente a Santa Maria Capua Vetere) c’è un focolaio di CoronaVirus e un cittadino è purtroppo deceduto. Quando fra la fine di febbraio e l’inizio di marzo il paziente 1 ed il paziente 2 sono stati trovati positivi al Covid-19, l’Asl non è riuscita a trovare un contatto fra i due, dato che neanche si conoscevano.

In comune avevano però uno spettacolo a cui avevano assistito una settimana prima, più precisamente il 24 febbraio, al Teatro Garibaldi. La protagonista era Giuliana De Sio.

Ad inizio mese l’Asl non ha dato peso alla cosa, ma alla luce di quanto confessato dall’attrice pochi giorni fa sulla sua guarigione dal CoronaVirus, il sindaco si è fatto due calcoli e su Facebook ha cercato di far luce sulla vicenda.

Ecco il video:

“L’ho superata, ora devo solo superarla mentalmente, è stata la più grande prova a cui io sia mai stata sottoposta nella mia vita. Dovrei non poterla prendere più, ma mi hanno anche detto che forse non è così. Non so chi mi ha attaccato la malattia e non mi interessa. Non ho mai avuto febbre alta, sempre a 37 e mezzo. E per circa 4 giorni. Poi ho chiamato il dottore. Se all’epoca vi fosse venuta una febbricciola come la mia, non vi sarebbe mai venuto in mente che poteva trattarsi di CoronaVirus. Un mese fa in Italia ancora non se ne parlava in questi termini, se non come di un virus che era diffuso in Cina”.