Giuliano Peparini parla del caos successo ad Amici tra Maria, Javier e Valentin

Nell’ultima puntata di Amici è successo di tutto, la Celentano ha litigato con Cannito e due concorrenti hanno minacciato di lasciare il programma, ma la porta d’uscita è stata indicata solo ad uno di loro. Giuliano Peparini è intervenuto su Instagram e ha detto la sua.

“Nelle ultime ore mi è capitato di riflettere molto su quello che è successo ieri sera.

Non entrerò nella polemica, non parlerò di meriti o di demeriti.

Quello che voglio dire è che Amici è una scuola che permette a giovani allievi di crescere, di imparare, di esprimersi, di avere delle opportunità in più che possono essere enormi ed uniche. – ha continuato Giuliano Peparini – Dietro quello va in onda in televisione una volta a settimana c’è un lavoro infinito, immenso, sette giorni su sette 24h su 24, di tantissime persone che credono in quello che fanno e che lavorano duro, ed è doveroso avere rispetto per tutto questo!

È altrettanto doveroso non pensare di poter entrare e uscire da un percorso a seconda del proprio stato d’animo del momento, a seconda del nervosismo, a seconda del nostro punto di vista, a seconda del nostro disaccordo.

Quando la vita ci da delle possibilità, oltre che coglierle, dobbiamo rispettarle, e rispettarle significa andare fino in fondo, giorcarsela tutta fino alla fine. Sopratutto è fondamentale avere e dimostrare gratitudine e rispetto per tutto quello che ci viene dato.

Perché è solo così che impareremo a dare valore a quello che abbiamo, ma sopratutto a noi stessi”.