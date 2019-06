Giulio Raselli torna su Instagram dopo la scelta andata male – l’inaspettato messaggio per Giulia Cavaglia

Venerdì scorso Giulio Raselli si è beccato un bel ‘no’ da Giulia Cavaglià, durante l’ultima puntata di Uomini e Donne. Il ragazzo ieri sera è tornato sui social ed ha scritto un lungo post con un messaggio anche per la tronista.

“Essere se stessi è l’unica strada per affrontare i propri limiti. Ho scoperto tante cose di me che ancora non conoscevo, la cosa strana è averle scoperte grazie a voi e soprattutto grazie a lei. Sono cambiato. In meglio o in peggio non lo so. Ma ho scoperto di essere una persona nuova e faccio una fatica bestiale a trovare le parole giuste per ringraziarvi. Fate finta che vi abbia abbracciati tutti.

È stata un’esperienza incredibile, so che non potrò mai dimenticare questi mesi e trovare le parole giuste per dire grazie. – ha scritto Giulio Raselli – Grazie a chi mi ha capito, grazie a chi mi ha sostenuto e grazie anche a chi era contro di me. È soprattutto grazie a voi se oggi mi conosco di più.

Grazie a questa famiglia incredibile che mi ha dato questa possibilitá e che dal primo giorno all’ultimo è stata li al mio fianco.

Grazie anche a te, Giulia, nonostante tutto, è stato bello. È stato vero.

Vi abbraccio tutti. Forte.👁👁

Grazie tanto davvero a voi.@claudioleotta @fabio_ferrara_”