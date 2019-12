Giulio Raselli annuncia la sua scelta: ecco quando la vedremo

Giulio Raselli si è seduto sul trono a settembre e sta tirando per le lunghe il suo percorso. Proprio per questo motivo il ragazzo è stato duramente attaccato in studio e sui social. Adesso però qualcosa è cambiato e forse il Raselli è pronto a lasciare la ‘poltrona’.

Durante la registrazione di ieri il tronista ha annunciato che farà la sua scelta la prossima settimana. Noi dovremo vedere la decisione di Giulio nella settimana che va dal 13 al 17 gennaio, ma ovviamente scopriremo il nome della “fortunata” già durante la registrazione.

In ogni caso non ci mancherà, arevuà…



“In studio però Giovanna rovina tutto iniziando con le sue solite lamentele, secondo il suo parere lui doveva scegliere oggi, dimostrandosi così un po’ inacidita, tutto il pubblico e soprattutto Tina le danno addosso.

Non è possibile essere sempre così sulla difensiva. – si legge su Il Vicolo delle news – Giulio quindi annuncia che è pronto alla scelta e la farà la prossima settimana. Lì Giovanna peggiora il suo umore e gli dice “E tu saresti ora arrivato ad una scelta consapevole? Non stai bene per me” ad intendere che non ha fatto vedere nulla che possa determinare che è veramente convinto, lui però spiega che non per forza doveva andare male una delle due esterne per sapere chi scegliere, andando a casa dopo le due esterne si è schiarito le idee”.