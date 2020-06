Giuseppe Conte e Miley Cyrus parlano su Twitter e lei gli scrive anche in italiano

Venerdì sera Miley Cyrus ha rivolto un appello ad una decina di capi di stato ed ha chiesto loro di aderire alla campagna ‘Global Goal: Unite for the future’. Tra i politici a cui ha scritto la popstar di Wrecking Ball c’è anche il nostro Giuseppe Conte.

“L’Italia e il mondo sono uniti in solidarietà con Black Lives Matter negli USA. Dobbiamo restare uniti per contrastare il Covid-19 e il suo sproporzionato impatto sulle comunità emarginate, soprattutto quelle di colore. Ti unisci a noi, Giuseppe Conte?”

Italy🇮🇹 and the world united in solidarity with Black Lives Matter in the US. We must stay united to tackle #COVID19 and its disproportionate impact on marginalized communities, especially communities of color. Please join us, PM @GiuseppeConteIT? #GlobalGoalUnite⭕️ — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 12, 2020

Inaspettatamente Conte ha visto il tweet di Miley Cyrus e le ha anche risposto.

“L’Italia è stata in prima linea nella lotta contro il Covid-19 ed è impegnata nell’Acceleratore ACT per garantire un accesso equo e universale a vaccini e trattamenti. La cooperazione internazionale e la solidarietà sono fondamentali per avere successo. Insieme ce la faremo, Miley #GlobalGoalUnite”.

Italy has been at the frontline of the fight against #COVID19 and is engaged in the ACT-Accelerator to ensure universal and equitable access to vaccines and treatments. International cooperation and solidarity are key to succeed. Together we will make it, Miley #GlobalGoalUnite https://t.co/NCq0xbBckM — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 13, 2020

La cantante americana ha apprezzato il tweet di Conte e l’ha ringraziato in italiano: “Grazie mille ! In attesa di nuovi impegni di finanziamento il prossimo 27 giugno, finanziamenti necessari per fornire accesso a trattamenti e vaccini per tutti, ovunque“.

Grazie mille ! Looking forward to new funding commitments on June 27 needed to provide access to treatments & a vaccine for everyone, everywhere. #GlobalGoalUnite https://t.co/aLjii17ymo — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) June 13, 2020

Prima Beyoncé e adesso Miley Cyrus, in USA le popstar si comportano meglio del Presidente.

Il 2020 è solo una fanfiction piena di colpi di scena in cui alla fine Miley Cyrus e Giuseppe Conte si innamorano e salvano il mondo. https://t.co/TWtK35JQ08 — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) June 13, 2020