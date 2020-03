Giuseppe Conte è primo nelle ricerche su Pornhub: sul sito caricati i suoi video

Tutti pazzi per Giuseppe Conte, i suoi decreti e gli annunci di zone rosse e restrizioni invece di far crollare la sua popolarità hanno fatto nascere l’esercito delle ‘bimbe di Conte’.

Nell’ultima settimana l’account Instagram dedicato alle fan del nostro Presidente del Consiglio ha raggiunto quasi 300.000 follower su Instagram e 100.000 su Facebook. Numeri da capogiro, ma a quanto pare Giuseppe Conte non va forte solo sui social, ma anche su una piattaforma di altra natura. Il politico infatti è al primo posto tra le ricerche di Pornhub (che in Italia ha regalato un mese di premium gratis).

Ragazze credo che questa cosa di Conte vi stia sfuggendo di mano. I primi risultati suggeriti senza digitare nulla su PornHub: pic.twitter.com/1AytCVdx5q — Dad O’Square (@dadosquare) March 14, 2020

Digitando su Pornhub nome e cognome del nostro Presidente del Consiglio escono fuori diversi video, alcune fancam e altre clip di Conte in vari contesti, dai suoi discorsi in Parlamento, ad alcuni momenti di svago, fino ad un vago ‘Daddy Giuseppe Conte’.

Direi che la situazione ci è sfuggita di mano.



Giuseppe Conte: i video creati dalle fan.

Visualizza questo post su Instagram Conte Grey. Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 14 Mar 2020 alle ore 9:28 PDT

CONTE DAI PENSACI UN PO’ TU

PERCHÉ COSÌ NON SE NE PUÒ PIÙ

SAPPIAMO CHE NON TI ARRENDI MAI

E PROVI E RIPROVI FINCHÉ CE LA FAI pic.twitter.com/9DcwNVTgqv — Evæ ☁️ (@anikeatable) March 12, 2020