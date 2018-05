Giuseppe Conte, 10 curiosità sul nuovo premier Lega – M5S

Ormai è ufficiale: dopo oltre due mesi dalle votazioni dello scorso marzo Di Maio e Salvini si sono messi d’accordo e prenderanno in mano le redini del paese, i due hanno anche indicato il nuovo premier, Giuseppe Conte.

Il paese subirà un’ondata di centro destra che sicuramente non porterà nulla di buono per quanto riguarda l’avanzamento dei diritti civili: alcuni esponenti dell’estrema destra hanno addirittura promesso che cercheranno di abolire le Unioni Civili, ma – minacce a parte – credo che potremo dormire sonni tranquilli, dato che credo che il nuovo governo non abbia interesse nel toccarle.

Purtroppo – anche se probabilmente le Unioni Civili resteranno intatte – nessun altro le migliorerà, considerando che nel programma della Lega ed in quello del Movimento 5 Stelle non sono presenti punti su matrimonio egualitario, adozioni e famiglie arcobaleno.

Giuseppe Conte, tutto quello che c’è da sapere:

Giuseppe Conte è un avvocato ed un professore di diritto privato all’Università di Firenze nel dipartimento di Scienze Giuridiche.

Ha 51 anni e nel proprio curriculum vanta una laurea in Giurisprudenza con 110 e lode all’Università La Sapienza e l’insegnamento di diritto civile negli atenei di Roma, Malta e Sassari.

Inoltre è co-direttore della collana Laterza dedicata ai “Maestri del diritto” ed è membro del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Per Giuseppe Conte questo è a tutti gli effetti un ‘debutto’ nel mondo della politica.