Giuseppe Conte telefona a Giulia Salemi e le chiede cose assurde: lo scherzo

Sono tornati gli scherzi de Le Iene e l’ultima vittima è stata Giulia Salemi. Lo storico programma di Italia 1 è riuscito a colpire i vip anche in questa quarantena. Con l’aiuto di Matteo, il migliore amico dell’ex gieffina (che adesso vive con lei), Corti e Onnis hanno fatto credere alla nostra influencer super power di essere stata contattata da Giuseppe Conte. Il bravissimo imitatore Claudio Lauretta si è calato nei panni del Premier Giuseppi ed ha fatto delle richieste bislacche a Giulia Salemi.

Nel giro di poche ore l’ex di Monte si è messa a fare gli squat in tuta, ha cantato Con Te Partirò in tenuta da spiaggia e l’inno nazionale a denti stretti, ma soprattutto ha recitato una filastrocca (con finale a luci rosse) in versione trap.

“Tutti in casa per difendere la vita, anche se è un percorso in salita. Abbiamo già fatto molte tappe, andiamo avanti ragazzi dai, stringiamo queste chiappe”.

Con questa prova d’amore, Giulia ha dimostrato di essere una vera bimba di Conte.



Questa telefonata è la versione 2020 di…



Le Iene: il video dello scherzo a Giulia Salemi.

Bisogna dire che il lockdown si prolunga a fine giugno. Il premier chiede che a comunicarlo sia @GiuliaSalemi93 in tenuta da spiaggia. Che è successo? Dietro c’è lo zampino di @Stefano_Corti85 e @onnis4president con il bravissimo @ClaudioLauretta! #LeIene https://t.co/pznM1VWzEk — Le Iene (@redazioneiene) May 5, 2020

Giulia Salemi a Conte poteva dire una cosa, l’ha detta “SONO UNA BIMBA DI CONTE” #leiene pic.twitter.com/u2O39l3Uzh — 𝓶𝓪𝓽𝓽𝔂🏳️‍🌈 (@balbugirl) May 5, 2020