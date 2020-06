Giusy Ferreri ft Elettra Lamborghini: ecco il loro tormentone estivo, La Isla

Ve l’ho annunciato prima di tutti, anche delle dirette interessate, vi avevo promesso che sarebbe uscito un tormentone estivo targato Giusy Ferreri ed Elettra Lamborghini e così è stato.

Dopo Non Mi Basta Più di Baby K e Chiara Ferragni è uscita un’altra hit che ci farà ballare tutta la stagione, La Isla.

Già al secondo ascolto…



Giusy Ferreri ft Elettra Lamborghini, La Isla: Il Testo.

Giusy! Elettra, Elettra Lamborghini

Ay papi non mi paghi l’affitto

vogliamo fuggire aprire un bar solo Mojto

dico non ci sono stelle sul soffitto

Mamma lo diceva sei carino ma non ricco

per stare bene trovi sempre una maniera

non ti fidare che nessuno sa cos’è

la felicità è come un’altalena

decidi sempre tu quando scendere eh eh eh

La notte vicino al faro

il mare si accende ti porto con me

la notta mi parli piano la isla è lontana che mi porta se

Tu mi fai cantare ti giuro non ho più bisogno di niente

mi fai cantare ti giuro non ho più bisogno di niente

se stai con me me me lo giuro non ho più

bisogno di niente

Se stai con me me me ti giuro non ho più

bisogno di niente

Bella atmosfera si sta da Dio

ti ho scritto tutto in un messaggio ora lo invio

È quasi sera tu dove sei?

io vado giù a ballare con gli amici miei

io fatta così in amore sincera

Parigi Dakar corro per la frontiera

c’era qualcosa di te che non trovo in nessuno

papi papi te lo giuro

La notte vicino al faro

il mare si accende ti porto con me

la notta mi parli piano la isla è lontana che mi porta se

Tu mi fai cantare ti giuro non ho più bisogno di niente

mi fai cantare ti giuro non ho più bisogno di niente

se stai con me me me

Lo giuro non ho più bisogno di niente

Se stai con me me me (ti giuro)

non ho più bisogno di niente

In queste notti capovolte

dovrei pensare meglio a quello che dico

torno da te tutte le volte

un attimo con te mi sembra infinito

La notte vicino al faro

il mare si accende ti porto con me

la notte sospiri piano ma quali promesse

che importa se

Tu mi fai cantare ti giuro non ho più bisogno di niente

tu mi fai cantare ti giuro non ho più bisogno di niente

se stai con me me me (ti giuro) non ho più bisogno di niente

se stai con me me me (ti giuro) non ho più bisogno di niente

ecco elettra e giusy dopo aver rilasciato la isla 😻 pic.twitter.com/NNCevrdiXR — ً (@lavocedellapau) June 28, 2020