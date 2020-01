Golden Globes 2020, top e flop del red carpet

Golden Globes 2020, definiti dal New York Times il “pit stop più importante sulla strada degli Oscar”, si sono tenuti a Beverly Hills nella notte fra domenica 5 e lunedì 6 gennaio, in replica questa sera (ore 21:15) su Sky Atlantic. A presentare la cerimonia dei prestigiosi globi d’oro consegnati dalla Stampa Estera di Hollywood c’è l’attore Ricky Gervais.

Ecco chi – dei Golden Globes 2020 – sarà la vincitrice della sfida e chi, invece, andrà al lipsync della salvezza.

Category is: Red Carpet Golden Globes 2020 Eleganza Extravaganza!



I’ve made my decision. Bring back my girls.

Cate Blanchett, you’re safe



Jennifer Aniston, you’re safe



Reese Witherspoon, you’re safe



Priyanka Chopra, you’re safe



Charlize Theron, you’re safe



Renee Zellweger, you’re safe



Nicole Kidman, you’re safe



Margot Robbie, you’re safe



Jennifer Lopez, you’re safe



Kerry Washington, you’re safe



Taylor Swift, I’m sorry my dear but you’re up for elimination



Lucy Boynton, I’m sorry my dear but you’re up for elimination



Scarlett Johansson, condragulation: you are the winner of this challenge



Scarlett Johansson looks beautiful on the #GoldenGlobes red carpet. pic.twitter.com/tgNayXWm5h — Pop Crave (@PopCraveMusic) January 6, 2020

Ph. JustJared.com / Getty Images